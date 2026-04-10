秋田朝日放送 １０日朝、秋田市の住宅で火事があり火は周辺の住宅など６軒の建物にも燃え移りました。けがをした人はいません。 １０日午前７時前に視聴者が撮影した映像には真っ赤な炎と黒煙が立ち上る様子がとらえられています。警察と消防によりますと、１０日午前６時１５分ごろ秋田市外旭川の住宅に住む女性から「仏壇付近から火が上がっている」と消防に通報がありました。 火が出た当時、住宅の中には４人がいま