通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.37-0.58円コールオーバー ユーロ円0.69-1.22円コールオーバー ポンド円0.78-1.30円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格