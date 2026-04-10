１日、自動車部品メーカー、包頭盛泰汽車零部件製造のアルミ合金ホイール生産ラインで働く従業員。（包頭＝新華社記者／李志鵬）【新華社北京4月10日】中国国家統計局が10日発表した3月の生産者物価指数（PPI）は前年同月比0.5％上昇した.