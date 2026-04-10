江蘇省揚州市江都区のスーパーで買い物をする人。（３月９日撮影、揚州＝新華社配信／任飛）【新華社北京4月10日】中国国家統計局が10日発表した3月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で1.0％上昇し、前月比では0.7％低下した。