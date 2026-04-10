元日向坂46で俳優の齊藤京子が、マクドナルド公式Xで10日に公開されたひるまックのCMに出演。松浦亜弥の楽曲「Yeah! めっちゃホリディ」の替え歌で「Yeah! めっちゃウィークディ」を披露して話題となっている。【写真】うますぎ！マックCMで“あやや”替え歌を熱唱する齊藤京子「Yeah! めっちゃウィークディ平日はマック希望Yeah! ズバッとランチタイムトクトクで昼したい」という歌い出しで、齊藤が家のベランダでお昼