「花の85年組」として芸能界の第一線で活躍し続けるアイドルが、かつての生放送番組で引き起こした前代未聞の苦情騒動と物議を醸した下ネタソングを披露し、スタジオを爆笑の渦に巻き込んだ。【映像】苦情殺到した下ネタ曲を生披露（実際の様子）お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務める『これ余談なんですけど・・・』は、喫茶店を舞台に、ゲストたちがトピックから派生する「余談」を繰り広げるトークバ