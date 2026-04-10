4児の父で、フィギュアスケート解説者・タレントの織田信成が10日、自身のインスタグラムを更新。長女の小学校の入学式に出席したことを報告し、ランドセル姿の長女との“顔出し”親子2ショットを披露した。【写真】「パパにもママにも似てて可愛い」織田信成＆ランドセル姿の長女の“顔出し”親子2ショット※3枚目織田は「令和元年生まれがもう小学生になってる…という時の流れの速さ」としみじみ。投稿した写真について「