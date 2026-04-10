【北京＝東慶一郎】中国国営新華社通信によると、中国共産党の習近平（シージンピン）総書記（国家主席）は１０日、北京で台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席と会談した。国共両党のトップ会談は２０１６年１１月以来、９年半ぶり。会談では、中台双方が「一つの中国」原則で合意したとされる「１９９２年合意」や「台湾独立への反対」で一致したとみられる。両党の連携強化や中台の人的往来、経済協力に