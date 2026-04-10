採用面接に来た女性にわいせつな行為をした疑いで男が逮捕された。不動産管理会社役員の堀真幸容疑者（46）は先月、東京・北区の会社事務所で、採用面接に訪れた30代の女性にわいせつな行為をした疑いが持たれている。堀容疑者は採用の責任者で、1対1で行われた面接の途中で、「缶ビール買ってきて」と女性に酒を買って来させた後、室内の電気を消して内鍵をかけた状態で隣に座って酒を飲み、犯行に及んだとみられている。堀容疑者