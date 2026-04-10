第1子妊娠を発表した元フジテレビのフリーアナウンサー久慈暁子（31）が10日までにインスタグラムを更新。「児童英語インストラクター」資格を取得したことを報告した。久慈は、結婚後の本名である「渡邊暁子」の名前が記載された「JADP認定児童英語インストラクター」資格合格認定書を手にした写真を公開し、「最近『児童英語インストラクター』の資格を取得しました」と報告した。「アメリカに住んでいたことがきっかけで始めた