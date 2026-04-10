フリーアナウンサーの高橋真麻が9日に自身のアメブロを更新。母・美恵子さんが78歳の誕生日を迎えたことを報告し、レストランで祝福したことをつづった。【映像】高橋真麻、夫婦ショットや家族ショット（複数カット）この日、高橋は「今日は 母の誕生日」と切り出し、父の高橋英樹がロケで不在だったため、自身の子どもたちと共に誕生日を祝ったことを報告。「また来年もこうしてお祝いできますように」と想いをつづり、お祝い