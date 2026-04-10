男女2人組YouTuber、パパラピーズの女性メンバー、タナカガが10日までに個人のYouTubeチャンネルを更新。父親が死去したことを明かした。タナカガは過去の動画で、母親の離婚・再婚により父親が3人いたという複雑な家庭環境を明かしていたが、今回の動画では中学時代に父親の不倫により家庭崩壊し極貧生活を送ることになったと振り返るとともに、「そのお父さん、3人目やねんけど、最近3人目のお父さん死んだんですよ」と明かした