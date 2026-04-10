★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２蓄電池 ３半導体 ４防衛 ５宇宙開発関連 ６地方銀行 ７ＴＯＰＩＸコア３０ ８ＪＰＸ日経４００ ９レアアース １０半導体製造装置 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「読売３３３」が１７位にランクアップしている。 金融庁は１日、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）のつみたて投資枠の対象