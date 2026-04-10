「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日正午現在で、Ｓａｎｓａｎが「買い予想数上昇」で５位となっている。 １０日の東証プライム市場でＳａｎｓａｎが続落。同社は名刺管理サービスの最大手。ソフトウエアサービスを提供する「ＳａａＳ」を人工知能（ＡＩ）が代替する「ＳａａＳの死」に対する警戒感が高まるなか、同社の株価も年初から大幅に下落した。ただ、足もとでは、機