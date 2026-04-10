福島ユナイテッドFCは10日、カトリック大学校(韓国)のDFナム・ヒョンミン(21)が加入することを発表した。ナム・ヒョンミンは身長185cm。U-21韓国大学選抜にも入っていた。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「福島ユナイテッド FC に加⼊でき、とてもうれしく思います。チームの勝利に貢献できるよう、⼀所懸命がんばります。熱い応援をよろしくお願いいたします」