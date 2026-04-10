[故障者情報]ヴィッセル神戸は10日、FW冨永虹七が右膝蓋骨骨折及び右膝蓋腱部分断裂と診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。クラブによると、冨永は今月1日のトレーニング中に負傷したという。「神戸市内の病院で手術を行い、無事に成功しました」とも報告した。冨永は今季リーグ戦の出場はなく、2026年に入ってからのAFCチャンピオンズリーグエリートでは2試合に出場している。