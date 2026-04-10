ドッグランでまどろむ柴犬【写真を見る】こんな「拒否」の仕方あったんだ…！アピールが可愛すぎる柴犬の姿が話題散歩中にピタッと止まる、地面に張り付いて動かないなど、独特の行動で知られる柴犬。そんな姿は「拒否柴」と呼ばれ、その愛らしさが多くの人の心をつかんでいます。そんな「拒否柴」っぷりを意外な場所で見せてくれたワンちゃんの姿が、SNSで話題になりました。いったい、どんな投稿だったのでしょうか。■お店に入