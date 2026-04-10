【その他の画像・動画等を元記事で観る】 CUTIE STREETが、韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンを4月10日に配信リリースした。 ■「韓国のアイドルより韓国語の歌詞がたくさんある」と現地のファンから大絶賛！ CUTIE STREETは『M COUNTDOWN』出演後、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破。その勢いは衰えるこ