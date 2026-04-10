木村拓哉が自身のInstagramを更新し、ラジオ収録時のオフショットを公開した。 【写真】木村拓哉の最新オフショット／前髪を下ろしたヘアスタイル／過去のラジオオフショット ■木村拓哉「リスナーの皆んなからの気持ちと向き合えて、これまた楽しい時間になりました！」 木村が投稿したのは、マイクの前で頬杖をつきながらカメラを見つめる1枚。クリアフレームのサングラスにデニムジャケットを合わせたラフな