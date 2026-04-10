HANAの公式SNSが更新され、『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）で共演したBTSのV（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）とのオフショットが公開された。 【写真】HANA×BTS V＆ジョングクの集合ショット／V＆ジョングク×Snow Man・TAKAHIRO・小森隼らLDH選抜チーム『それスノ』オフショット ■HANA、BTS V＆JUNG KOOKとの集合ショット公開 4月3日に放送された『それSnow Manにやらせて下さい』に、BTSのVとJUNG KO