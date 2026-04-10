10日県内は、昼すぎにかけて非常に激しい雨が降るところがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。薩摩・大隅地方では、10日昼前にかけて、種子島・屋久島地方では昼すぎにかけて雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。気象台は土砂災害、低い土地の浸