千葉ロッテマリーンズは、6月20日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）で「TEAM26デー」を開催し、球団OBの久保康友氏が来場すると発表した。当日は球場外周で写真撮影会やトークショーを実施するほか、試合前セレモニーにも登場する。「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年度TEAM26有料会員をはじめ、千葉ロッテマリーンズを応援するファンへ感謝の気持ちを込めて各種企画