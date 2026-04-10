【北京共同】中国国家統計局が10日発表した3月の工業品卸売物価指数（PPI）は前年同月比で0.5％上昇した。プラスは2022年9月以来、3年半ぶり。前月の0.9％下落から大幅に上昇した。イラン情勢の悪化に伴う国際的な原油価格の高騰が押し上げ要因とみられる。統計局は「国際商品価格の急騰や、国内の一部業界で需給関係が改善したことが影響した」と指摘した。項目別では、石油・天然ガスが前月のマイナスから5.2％の上昇に転