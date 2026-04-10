俳優廣瀬智紀（39）が10日、インスタグラムのストーリーズを更新し、妻で女優の川栄李奈（31）と離婚したことを発表した。廣瀬は「この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と報告。「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています」と川栄に感謝。「彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません」とした。今後に