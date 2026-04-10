日本ハム・新庄剛志監督が自身のInstagramを更新。9日の楽天戦にクローザーとして登板した柳川大晟投手のプレーに対し苦言を呈しました。日本ハムは1点ビハインドの6回に打線が爆発。先頭・矢澤宏太選手からの3連打で同点に追いつくと、ノーアウト1、2塁から打席に入った清宮幸太郎選手が勝ち越しの3点ホームラン。万波中正選手に並ぶ両リーグトップタイの一発で、一挙4得点を奪い逆転に成功します。投げては、そのウラから2番手と