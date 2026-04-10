バナナマン設楽統（52）が10日、フジテレビ系の情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。自転車の青切符で現金をだまし取る詐欺事件が起きたことにコメントした。番組では、冒頭にニュースをランキング形式で伝えるボードで伝える5位が、4月から導入された自転車の違反行為に対して青切符制度で、4月4日、広島県呉市で自転車で通学していた高校生が男から「手信号しないといけんのよ」と声を掛けられて、
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