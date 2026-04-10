生田絵梨花が、SUPER BEAVERのカバー「青い春」を本日配信リリースした。本楽曲は、4月22日に発売する初のアルバム『「I.K.T」〜I Know Tomorrow〜』のラストを飾る11曲目に収録される一曲であり、生田自身が出演する「三ツ矢サイダー」新TVCMでもオンエアされている。多幸感あふれるシズル感満載のピアノロックサウンドに仕上がっており、これから訪れる季節にぴったりの楽曲に仕上がっているという。さらに、『I.K.T』Pre-Add /