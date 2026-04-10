【「マイマリオ」新商品】 4月10日 発売 バンダイは、任天堂が展開する子ども向けシリーズ「マイマリオ（MYMARIO）」の新商品4点を4月10日より発売する。 今回新たに発売されるのは、おもちゃや入浴料などの新商品4点。「マイマリオ つかむところいっぱい！ マリオのコロコロボール」、「マイマリオ びっくらたまご」といった商品がラインナップされる。 また、これまで「