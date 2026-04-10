タレントの柳原可奈子が9日にInstagramを更新。長女の支援学校入学を報告し、入学式の模様を写真で披露した。【別カット】柳原可奈子、入学式を迎えた長女と笑い合う姿も柳原が「長女が特別支援学校の小学部に入学しました」と投稿したのは、入学式に出席した柳原や長女の記念ショット。複数公開されている写真には、柳原の着物姿や、長女と微笑み合う仲睦まじい様子が収められている。投稿の中で彼女は「葉桜が混ざりはじめ