野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2026＞が9月19日および20日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される。自然と音楽を愛する人々が集う同フェスの第2弾出演アーティストが発表となった。アナウンスされたのは浅井健一、10-FEET、ストレイテナー、Nothing’s Carved In Stone、THE CHERRY COKE$、GLIM SPANKY、Omoinotake、レトロリロン、水曜日のカンパネラといった計9組だ。唯一無二のカリスマ性でシーンに君臨し