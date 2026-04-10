芳根京子と渡辺翔太（Snow Man）が共演し、6月から上演されるBunkamura Production 2026／ DISCOVER WORLD THEATRE vol.16『ウェンディ＆ピーターパン』より、公演ビジュアルが解禁された。【写真】鳥越裕貴、石丸幹二らも出演『ウェンディ＆ピーターパン』キャラショット世界的名作『ピーターパン』に新たな登場人物を加え、ウェンディの視点から大胆に翻案した本作は、ダンス、フライング、小道具、美術、映像などを駆使し