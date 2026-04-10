劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』の公開を記念し、4月15日発売の女性グラビア週刊誌「anan」の表紙・バックカバーを劇場版『名探偵コナン』がジャック。表紙には萩原千速＆世良真純、バックカバーには萩原研二＆松田陣平が登場する。【写真】バックカバーは萩原千速の弟・萩原研二と、その幼なじみで親友の松田陣平がバディで登場！2018年に特集を開始し、今年9回目となる劇場版『名探偵コナン』と「ana