CUTIE STREETが、韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョンを本日配信リリースした。『M COUNTDOWN』出演後、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破し、現在までに760万回再生を記録した。各国のユーザーから22,000件以上のコメントが寄せられ、楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録し、韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得、「Melon