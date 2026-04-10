モーニング娘。元メンバーでタレントの石川梨華が10日にInstagramを更新。次男の入学式コーデを披露すると、ファンから賞賛が集まった。【写真】有名人ママの“入学式コーデ”が素敵！元人気アイドルに元癒し系グラドルも石川が「自撮り」と投稿したのは2枚のオフショット。1枚目はラジオ番組に出演した際のパーカー姿のオフショットで、2枚目の写真には、次男の入学式に出席した際のフォーマルな装いが収められている。投稿