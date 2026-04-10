CENT（セントチヒロ・チッチ）が、、2026年2月25日に東京・Zepp Shinjuku（Tokyo）にて開催した全国ツアーファイナル公演＜CENT ONEMAN LIVE TOUR『BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡』＞のアーカイブ配信が、U-NEXTにてスタートしたことをアナウンスした。本公演は、2025年8月にリリースされたメジャー1stミニアルバム『らぶあるばむ』を携え、2025年11月より全国6都市を巡ったツアーのファイナル公演として