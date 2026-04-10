『スパイダーマン』で共演したトム・ホランドと挙式済みだと囁かれるゼンデイヤ。『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3のプレミアイベントで披露した「t」のタトゥーに注目が集まっている。【写真】脇に小さく刻まれた「t」の文字（拡大）美背中全開の後ろ姿もBazaarによると、現地時間4月7日夜、ロサンゼルスで開催されたプレミアイベントに、アッシュ・スタジオによるチョコレートブラウンのシルクドレスをまとったゼンデ