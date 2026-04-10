SPYAIRが、4月17日放送予定のニッポン放送『SPYAIRのオールナイトニッポンX』に出演することを発表した。『オールナイトニッポンX(クロス)』は、ニッポン放送にて毎週金曜24時に毎週週替わりのパーソナリティを迎えて放送している番組だ。SPYAIRは2012年からスタートした『オールナイトニッポン０（ゼロ）』の水曜日レギュラーを担当していたが、2013年3月に最終回を迎えて以来、約13年振りに『オールナイトニッポン』のパーソナリ