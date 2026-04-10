◆女子プロゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第１日（１０日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は前半の９ホールをバーディーなし、２ボギーの２オーバー、３８と苦戦。渋野がハーフターンした時点で７６位で、決勝ラウンド進出（５０位タイまで）