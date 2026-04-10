【モデルプレス＝2026/04/10】日本テレビによる深夜単発ドラマ「AIに話しすぎた男」（25時35分〜）が、4月29日に放送される。BALLISTIK BOYZの砂田将宏が主演を務める。【写真】AIが生成した砂田将宏の“最悪な将来”◆砂田将宏、地上波ドラマ初主演本作品は、AIと人間の関係性について描いたダークサスペンスのオリジナル作品。ABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」などを手がけるstoryboardも企画・制作として参画、さらに