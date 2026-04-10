メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方のこれからの天気です。 東海地方は、9日の夜から雨が降り出しました。このあと夕方にかけて、各地で雨が降るでしょう。激しい雨のほか、落雷や突風、ひょうに注意が必要です。 最高気温は、各地で20度前後の予想です。雨の割に高めですが、風がやや強いので、1枚羽織る物があると良いでしょう。 雨は、今夜次第にやみ、この週末は、土曜日、日曜日とも各地で晴れる見込みで