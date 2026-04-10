ロッキーズの菅野智之投手（３６）が９日（日本時間１０日）、次回登板の１０日（同１１日）の敵地・パドレス戦に向けて調整を行った。レギュラーシーズンでは、自身初のパドレス戦に臨む。この日は遠投の後にブルペンで入念にフォームを確認するなど、感触を確かめた。連勝を期す今季３度目の登板の相手は、マチャド、タティスらを擁する強力パドレス打線。上位は打率１割台も散見されるが、気が抜けない相手。ロッキーズのウ