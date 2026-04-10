人気モデルでタレントの益若つばささんが2026年4月8日、高校生の17歳息子の近影を公開し、「かっこいい」などと絶賛されている。「ホワイトデーに手作り」息子を手伝う母益若さんはインスタで「少し前のお話。息子が『ホワイトデーに手作りのアイシングクッキー作りたい』とのことで、ママは助手したよ」と、親子で菓子作りをしたことを報告した。実際の様子も披露しており、動物をモチーフにしたクッキーの数々が並んだほか、息子