Creepy Nutsが、新曲「Fright」を本日配信リリースした。本楽曲は、4月7日より放送開始されたTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌として書き下ろされた一曲。『時すでにおスシ!?』は、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーを舞台に描かれる完全オリジナルの人生応援ドラマ。子育てを終え、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、“鮨アカデミー”