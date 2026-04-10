第１子を出産し育児休暇から復職した日本テレビ・滝菜月アナウンサーが１０日までに自身のＳＮＳを更新。新レギュラーに就任した同局系「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）のメンバーとの集合ショットを披露した。滝アナはインスタグラムに「シューイチヒデさんを始め、出演者の皆さんもスタッフ陣も全員が温かく担当初回から楽しい３時間でした。いつかヒデさんをバイクのサイドカーに乗せて北海道