日常のふとした瞬間に受ける理不尽な振る舞いに、心がささくれ立ってしまうことは少なくない。とくに大切な家族と過ごしている時に嫌な思いをすると、怒りは倍増してしまう。豆さんが投稿した漫画「イラとしたら思い出したい話」は、そんな負の感情を一瞬で笑いと癒やしに変えてくれる様子を描いている。 【漫画】「イラとしたら思い出したい話」を読む それは作者が息子と共に道を歩いていた時のことだ。歩道を無理やり走ってき