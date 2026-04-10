神奈川フリーアナウンサーの本行慶子が8日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を伝えた前回の投稿を受けて寄せられた声に感謝を伝えるとともに、ふっくらしたお腹で桜をめでるショットを投稿した。 【写真】やさしく触れる大きくなったお腹ふんわりコーデでママの顔 3月30日に「この度新しい命を授かりました。」と夏頃に出産予定であることも合わせて伝えていた本行アナ。当時の投稿では、戸惑うことも