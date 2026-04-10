宇多津町役場 香川県宇多津町が10日、町内に住民票を置く男性の税額変更通知書を、男性と無関係の会社に誤って送付したと発表しました。 宇多津町によりますと、9日午後3時ごろ、男性の勤務先の会社から「従業員（男性）の税額を事前に教えてほしい」と連絡がありました。宇多津町が確認したところ、男性の勤務先と別の会社に税額変更通知書を送っていたことが分かりました。 誤送付したのは「特別徴収」の税額変更通知