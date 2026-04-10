今季、オープン戦からカーブを多投しているのが大谷翔平（31=ドジャース）だ。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希は球種を盗まれていた？ SNSで話題沸騰“胸アツ場面”の真相日本時間1日の今季初登板はカーブが全投球の24％を占めた。9日のブルージェイズ戦は6回4安打1失点。今季はカーブが新たな勝負球だとメディアを通じて喧伝されたためなのか、初戦ほど使わなかったものの、要所で縦に大きく割れるカーブを投じた。そこ