【マスターズ】第1日【もっと読む】渋野日向子、国内ツアーもまったく期待できない残念データ2021年大会の優勝で日本のゴルフファンを歓喜させた松山英樹（34）。早いものであれからもう5年だ。2度目の頂点を狙う今年は、21位だった昨年より「状態はいい」という。もう一人の日本選手は、昨年の日本オープン優勝で出場権を得た片岡尚之（28）。松山の東北福祉大の後輩だ。経験がものをいうマスターズでどんなプレーをするか注