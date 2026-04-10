本田圭佑がシンガポールのFCジュロンに加入シンガポール1部プレミアリーグのFCジュロン（現アルビレックス新潟シンガポール）は4月10日、元日本代表MF本田圭佑が2026-27シーズンより加入することを発表した。本田にとっては12か国目、12チーム目の所属クラブとなるなか、反響を呼んでいる。今回の契約は、クラブ名の変更を控えるチームがアジアの舞台を見据えたクラブづくりを進めるなかで、世界を舞台に豊富な経験を重ねてき